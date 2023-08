“La ira”: de víctimas a culpables

En ese sentido, el poemario recién publicado no defrauda. Tampoco me parece que es un descuido o una casualidad que sea “La ira” y no “Mi ira” o “Esta ira”, es así todas las iras, con sentido, sin sentido, banales, existenciales... No importa.

Suazo se vale de algunos símbolos que remiten inmediatamente a la ira o mejor dicho, a lo que puede provocar esta, como el puño y la sangre, sustantivos que nombran sus dos primeros poemas. Pronto nos habla también de una mariposa homicida.