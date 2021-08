Artículo de Octavio Carvajal: ¡Al tronco de corruptos!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Batido, tal vez, de andar por las ramas, el imperio se fue al tronco de corruptos plantados en la “clase política” hondureña. Sin más rodeos, optó y anunció que no entrarán más a Estados Unidos ni sus cómplices y familiares. Sus actos de pudrición, según el gobierno de Joe Biden, han avivado, entre hilo de conflictos, el exilio irregular de catrachos hartos de sus abusos.

El golpe a galanes por bajos, lo dio Antony Blinken, secretario de Estado del norte, quien días atrás -directo a la yugular- dijo que el expresidente Porfirio Lobo Sosa y compañía no pondrá más un pie en tierra gringa por suponerlo garante y coautor en graves actos de corrupción. ¡Qué injusticia! Muy molesto y ofendido “Pepe” juró no estar acusado ni vencido. Chiste de dos metros.

TIERNOS: El cercano de Biden, además, enfatizó que Lobo Sosa –soñado de pulcro ni tampoco fiador de ningún caos en el país- es, en parte, culpable de dragar las bases de la destartalada democracia. Viéndose afectado por sendos cargos, “Pepe”, nos “asombró” al “romper” las oficinas del fiscal Óscar Chinchilla para ser indagado. ¡Bienvenido presidente! “Se le ofrece un cafecito, su excelencia”.



“Los actos de corrupción del expresidente de Honduras Lobo socavaron la democracia en Honduras. Estoy designando a Lobo y sus familiares directos como no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”, indicó Blinken en su cuenta de Twitter. Seguido, sostuvo que mientras Lobo Sosa tuvo el cargo “aceptó sobornos del cartel de Los Cachiros a cambio de favores políticos”. ¡Por favor! ¿De dónde sacaron eso?



Pero los correos que insiste en enviar el norte desde la última década parecen no calar en un trozo de la altanera “clase política” que “jura” y niega ser corrupto. Por si las moscas, se protege aprobando diversos blindajes legislativos. ¿Bandidos presos? Sí, unos cuantos. Sinceramente, solo mandaderos de los mandamases. Nada más. ¿O tienen otro cuento que contar?

CAOS: El régimen de Biden centró sus ojos, entre otros puntos, en la imparable partida de centroamericanos -hombres y mujeres de todas las edades hacia su nación- lo que a juicio de Blinken es secuela de la nutrida corrupción en los estatales que los confinan a más pobreza, delincuencia, menos educación y trabajo y, al hastío de impunidad de sus actores.

Tan gigante es la “fábrica” de léperos que sin empujón se exportan solos a prisiones norteamericanas por narcotráfico y lavado de activos. Por un grupillo de forajidos, en gran parte del mundo, señalan que “Honduras es un país de corruptos”. Claro, no actúan solos. Su libertinaje tiene padrinos en los diversos aparatos del Estado. Una fiscal, una viceministra y un diputado resultan ser primos de un capo la droga.

¿Lo atraparán?

En cambio, los aludidos, rellenos de cinismo –su arte- exigen castigo para los corruptos sin capturar ni en sueños a sus parientes liados en mil picardías. Es todo un entarimado de pudrición y de perdición que nadie cae ni caerá porque “tú” y “yo” somos parte del tamal. Hablan de “injusticias” quienes las amparan y “el delincuente soy yo”. Inaceptable que los maleantes nos platiquen de primores y nos tienen cubiertos de sinsabores.

MOÑA: No obstante, es la realidad que venimos viviendo, viendo y soportando por décadas. En escena brotan militares, políticos, médicos, ministros, periodistas, policías, empresarios ingenieros cacareando pulcritud y, la multitud sabe que más de alguno está hasta el gorro de timos maquinados desde el poder. Luego, nos salen con cuatro pandilleros presos por llevar cuatro carrucos de moña.

Si bien Estados Unidos está irritado con los malhechores públicos que pasean muy libres, sin arrepentimiento alguno por sus atracos y presuntos amoríos con narcotraficantes, su acomodo se ha ido debilitando. Los señorones (as) brincan contra Blinken, pero su hora está acercándose. A todo chancho le llega su diciembre, aunque sea en el panteón. El que mal anda, mal acaba.



No existe duda de que los corruptos tienen aliados por todos lados, en cualquier parte del mundo y, si muchos de por aquí no leen, no asimilan ni recapacitan ante los últimos tiros al pecho lanzados por el imperio, les recordamos la lapidaria frase de Blinken: “permanecemos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Honduras”, fin del tuit. Veremos dónde termina el relinche de los putrefactos.

MICROFORMATOS:

CUENTOS: Para qué nombrar comisiones contra la corrupción si aquí ya sabe quién es quién. Los de albañal, como siempre, andan en campaña.



BRINCOS: Apenas llegó Antony Blinquen y comenzaron a brincar a varios personajes del país que, altivos, siguen jurándose limpios. Así el retrete.



FUNCIÓN: Honduras no puede seguir soportando funcionarios ni empresarios que saquean el fisco hablando de niñez, de merienda escolar. Circos.



FELICES: No hay tales de que la “justicia” local ha dado pasos gigantes cuando vemos a corruptos entrar por sus puertas y reírse de sus pillerías.



OJO: El norte ya topó con diversas acciones contra los delincuentes de cuello blanco y, sin salida, les cerró sus linderos. ¿Qué más viene?



