Una gallina intentó ingresar al Pentágono 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Una gallina fue capturada el lunes mientras "husmeaba en la zona segura del Pentágono", uno de los edificios más protegidos del mundo, anunció una organización defensora de los derechos de los animales.



La Liga de Bienestar Animal de Arlington fue llamada para recoger al ave de corral y devolverla a un gallinero, dijo la propia organización en su cuenta de Facebook.

El periódico Military Times también informó sobre la intrusión del ave. "¿Se perdió tratando de cruzar la calle? ¿O es una espía en misión para robar secretos de estado? Ella por el momento mantiene el pico cerrado", plantea con humor esta publicación especializada en asuntos militares.



Los internautas sugirieron bautizar a la gallina con el nombre de Ethel Rosenberg, la famosa estadounidense arrestada y ejecutada por espiar para la Unión Soviética en la década de 1950.

Our officers have chosen the name Henny Penny for our #pentagonchicken, and she will be going to live at a local animal sanctuary very soon! https://t.co/qQ7kfYkocM pic.twitter.com/31gugYE4tR