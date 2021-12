Apóstol Santiago Zúniga asegura que 'Mel' Zelaya lo invitó a la toma de posesión de Xiomara Castro para regalarle una camioneta

COLÓN, HONDURAS.- El polémico Santiago Zúniga sorprendió a sus seguidores con un video en el que relata una conversación que -presuntamente- sostuvo con Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras. Según su testimonio, el exgobernante prometió regalarle la camioneta de sus sueños en enero próximo.

"El 27 vamos para Tegucigalpa, invitado por Manuel Zelaya Rosales. ¿Sabe qué le dije a Manuel? Le dije 'Manuel yo necesito otro carro porque el que tengo ya está más de allá que de acá", contó en la grabación, misma que se viralizó poco después.

Asimismo, agregó que el exmandatario le respondió que no se preocupara y que se presentara el 27 a la toma de posesión de Xiomara Castro para que luego escogiera un carro y si quería la camioneta de su esposa -una Prado-, pues estaba a la disposición.

"Venite el 27 para que escojás uno. Si querés el carro de Xiomara, pues llevátelo. Yo le pregunté a Milton qué color es la Prado de Xiomara y dice que es negra, pero no me gusta lo negro. No me gusta eso", expresó.

"Si Dios lo permite y me tiene vivo, el 28 -de enero- ya estaré conduciendo esa máquina. La gloria es de Dios", concluyó el apóstol apodado 'Chago'.

El famoso pastor Santiago Zúniga se hizo viral por sus polémicas declaraciones contra las víctimas de la erupción del volcán de Guatemala.

