Niegan cirugía a joven que sufrió accidente por el tamaño de su busto

LONDRES, INGLATERRA.- Esme "Lili" Clemson clama por ayuda luego que el servicio de salud de Inglaterra le negara la oportunidad de realizarse una reducción de seno luego de haberse quemado uno de ellos.



Según reveló la joven, ella limpiaba la parilla del restaurante donde trabaja cuando por accidente se quemó porque la parilla aún estaba caliente.



La joven de 20 años tiene una talla de 32 JJ, por lo que al agacharse fue inevitable que se quemara. "La parrilla estaba aún caliente, me incliné un poco para limpiar la parte de atrás y me quemé un lado de mi pecho", recordó.

Además de eso, la chica confesó que ha recibido varios incidentes, le han puesto varias apodos y los hombres la acosan en la calle. De igual forma dijo que ha luchado con un poco de depresión.

También confesó que por el peso que tienen sus pechos sufre de constantes dolores de espalda y hombros.



Ante esta situación, Esme ha tenido que pedir ayuda a a través de Go Fund Me para que le ayuden a pagar una operación en un clínica privada luego que los servicios de salud pública en su país se lo negaran.

La joven aseguró: "Mis pechos actualmente son 32JJ/K cuando la gente de mi edad normalmente las tienen en 32C (...) No hay día que pase sin que piense en una reducción. Eso significaría todo para mí".



"No quisiera darle estos pechos a mi peor enemigo. No creo que la gente se dé cuenta de lo grave que es esto. No es una bendición. Mis senos no son alegres, están caídos, aguados, tienen estrías alrededor de ellos , no son atractivos ni agradables a la vista ", comentó.



Además de sufrir por sus pechos grandes, Esme también confesó que tiene problemas de acné. "Debido a que hay mucha piel alrededor de mi torso y el área del pecho, se acumula sudor y tengo acné en ciertas áreas. Las hace lucir más feas, lo que me hace sentir más fea", afirmó.



La joven también aseguró que ha sufrido problemas mentales porque algunos hombres solo la quieren por su cuerpo o porque también ha sido motivo de burlas.



De igual forma, reveló que desde el 2018 está pidiendo a los servicios de salud la reducción y los médicos le han dicho que no pueden hacer porque tiene sobrepeso y es menor de 21 años.

