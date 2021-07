Leopardo no vacunado contrae covid-19 en Zoológico de San Diego, EEUU

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Un leopardo de las nieves no vacunado en el Zoológico de San Diego contrajo covid-19.



Los cuidadores advirtieron que Ramil, de nueve años, presentaba tos y secreción nasal el jueves. Después se confirmó la presencia del covid-19 mediante dos exámenes separados a las heces del felino, informó el zoológico en un comunicado el viernes.



Ramil no ha mostrado síntomas adicionales, señaló el zoológico, pero como comparte el recinto con una hembra de su especie y dos leopardos del Amur, el personal considera que esos ejemplares estuvieron expuestos. Los animales fueron puestos en cuarentena y su exhibición fue suspendida.

In an abundance of caution, the leopard habitat will be closed to Zoo visitors until further notice. We ask that you keep our snow leopard and the incredible team of dedicated wildlife care professionals and veterinarians who serve him in your thoughts during this time. pic.twitter.com/FDDOnZBbpy