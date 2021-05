EEUU: Padre solicita a la justicia poder casarse con su hijo biológico

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre solicitó recientemente a la justicia de su estado que considere revocar las leyes que prohiben prácticas incestuosas, pues asegura que quiere contraer matrimonio con su propio hijo.



Los nombres de los involucrados no fueron difundidos, en un intento por salvaguardar su integridad, pues según documentos judiciales, "un gran segmento de la sociedad considera (su relación) moral, social y biológicamente repugnante".

VEA: Mujer no sabía que estaba embarazada y dio a luz durante un vuelo en EEUU



La demanda del padre fue presentada el pasado 11 de abril ante la Corte Federal de Manhattan, en los documentos él se refiere a la decisión de casarse con su hijo como un acto de "autonomía individual", según lo difundido por el diario The New York Post.



La ley vigente en Nueva York considera el incesto como un delito grave de tercer grado, por el cual se pueden aplicar penas de hasta cuatro años de cárcel.

Otros casos

Y aunque la noticia ha generado asombro, no es la primera vez que familiares cercanos acuden ante la corte para presentar una demanda para casarse.



En 2014, un tribunal de apelaciones estatal aprobó, por unanimidad, un caso que involucraba a una mujer casada con el medio hermano de su madre y aunque señaló que la relación genética era como la de primos hermanos, hizo una excepción.



Por su parte, la profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, Sylvia Law, dijo que "hay casos conocidos de padres que se separan de sus hijos en la infancia, solo para reunirse décadas después y volverse románticos".

VEA TAMBIÉN: Tras perder a una hija, mujer de 57 años dio a luz de forma natural



Y aunque haya un precedente de situaciones de parientes casados, para el abogado de derecho matrimonial y familiar de Manhattan, Eric Wrubel "el caso no prosperará". "Lo más cercano que existe es el caso de Woody Allen, y esa no era su hija, era una niña adoptada a la que nunca adoptó y todavía le revuelve el estómago a la gente", aseguró.



Puede que Wrubel tenga razón, pues el cineasta en realidad se casó con la hija adoptiva de su novia y a la vez hermana de sus hijos, lo que ya transgredía bastantes normas morales en 1997 y no requería cambiar ninguna ley para poder hacerlo.