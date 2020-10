VIDEO: Captan bola de fuego sobre Pensilvania

PITTSBURGH, ESTADOS UNIDOS.- Un destello que iluminó el cielo sobre partes de Pensilvania y Ohio la madrugada del miércoles fue probablemente un meteorito, estimó un experto.



Muchos usuarios de medios sociales en el área de Pittsburgh reportaron haber visto una bola de fuego después de las 4 am. La luz permaneció en el cielo por un corto tiempo antes de desaparecer.



Una cámara de seguridad en una propiedad de Mark y Rosemary Sasala en New Lyme, Ohio, al noroeste de Pittsburgh, captó un fugaz destello, tapado parcialmente por nubes, alrededor de las 4:20 am.

La American Meteor Society, un grupo sin fines de lucro, dijo que recibió más de 200 reportes de una bola de fuego sobre el este de Ohio. Robert Lunsford, funcionario de la sociedad, explicó que se trataba probablemente de un meteorito no asociado con ninguna lluvia de meteoritos conocida.



Requiere un objeto del tamaño de una pelota de softbol para crear un flash de luz tan brillante como la luna llena, afirmó Lansford. El objeto era probablemente mayor, agregó, pero se necesitaría un análisis para determinar el tamaño.



El Servicio Nacional de Meteorología en Pittsburgh dijo que estaba al tanto de los reportes pero no tenía información al respecto. Funcionarios en el Observatorio Allegheny de la Universidad de Pittsburgh no comentaron de inmediato.

Aquí el extraño fenómeno: