Utilizan caballeros medievales para hacer respetar distanciamiento

GOTLAND, SUECIA.- Las autoridades de una isla sueca decidieron emprender una singular cruzada contra la covid-19 mediante ocho caballeros medievales, que se pasean con sus armaduras para recordar a los turistas que deben guardar distancias entre si.



"Tenemos tres mensajes: respeten las distancias, lávense las manos regularmente y no salgan si no se sienten bien", explicó a la AFP Lennart Borg, el creador de la iniciativa en la isla de Gotland, en el mar Báltico.



Los ocho caballeros, ataviados con armaduras dignas del siglo XII, se pasean a caballo para proclamar las demandas oficiales. Todos ellos trabajan para la empresa Torneamentum, que habitualmente reproduce torneos medievales en Gotland durante el verano.



A causa del coronavirus, la justa medieval de este año ha sido anulada, así que los trabajadores de la empresa aceptaron ensillar sus monturas para su nueva misión: dar la bienvenida a los turistas en el puerto de la isla.



Pero su misión no termina ahí: los caballeros deberán ahuyentar toda tentación de los turistas de concentrarse en cualquier punto de la isla.



Gotland está situada en el sureste de Suecia, y es un lugar privilegiado por el turismo local. Con poco más de 58,000 habitantes, en 2018 acogió a 950,000 visitantes, y este año, a causa del cierre de fronteras y de otras restricciones a causa de la covid-19, las visitas de los suecos han aumentado.



La ciudadela de Visby, la principal urbe de la isla, está rodeada por un muro construido entre los siglos XIII y XIV.