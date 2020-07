Tres hermanas dan a luz en el mismo día y hospital

OHIO, ESTADOS UNIDOS.- Tres hermanas de Ohio desafiaron las probabilidades al dar a luz el mismo día, en el mismo hospital y con el mismo obstetra.



Daneesha Haynes, Ariel Williams y Ashley Haynes tuvieron a sus hijos el 3 de julio en el Hospital OhioHealth de Mansfield durante un total de cuatro horas y media, reportó el periódico Mansfield News Journal.



Un artículo de The Associated Press de 1998 menciona que las probabilidades de que tres hermanas den a luz al mismo tiempo es de 1 en 50 millones.



“Fue una bendición”, dijo Daneesha Haynes. “Es increíble. Esto dejó perplejos a todos”.



A las tres hermanas les indujeron el parto. El de Daneesha estaba programado para el 23 de julio.



Williams fue la primera en dar a luz y le puso el nombre de Sincere a su hija de 3,7 kilos (8 libras, 2 onzas). Ashley Hanes le siguió con su hijo Adrion de 3 kilos (6 libras, 10 onzas), y Daneesha Haynes completó el trío con su hija Emrie, quien pesó 2,2 kilos (4 libras, 14 onzas).



El doctor Edroy McMillan se encargó de los tres partos. Se negó a ser entrevistado.



La madre de las hermanas, Deborah Ware, dijo en broma que no habría niños adicionales en las futuras fiestas de cumpleaños de los recién nacidos.



“No sé qué tipo de fiesta tendremos”, dijo Daneesha Haynes. “Estaremos de fiesta dos días seguidos”.