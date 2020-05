Sacerdote se hace viral por lanzar agua bendita con una pistola de juguete

MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS.- Un sacerdote de la localidad de Grosse Pointe Park en Detroit, Michigan, Estados Unidos, se hizo viral luego de ser captado lanzándole agua bendita a los fieles con una pistola de juguete.



El religioso pertenece a la parroquia de St. Ambrose, quien concientiza a los fieles para mantener el distanciamiento social con el fin de evitar el contagio con el coronavirus.

Fue la iglesia quien determinó subir las imágenes, donde aparece el párroco Tim Pelc lanzando agua bendita a las personas que circulan en vehículo por el lugar.



El padre, entrevistado por Buzz Feed, contó que se le ocurrió la manera de bendecir, gracias a sus ideas "bastante loca", además al apoyo de su congregación que es "muy receptiva".



Asimismo, calificó como divertido bendecir las cestas de Pascua de sus fieles sin acercarse. "No solo es seguro, sino también divertido', y vino con sus hijos. Me proporcionó todos los accesorios de protección personal que necesitaba y, gracias a un día con un sol radiante, tuvimos una buena participación. Era una forma de continuar una antigua costumbre y la gente parecía disfrutarla".



"Fue una buena noticia y la gente estaba de humor para algo así. Fue viral en Ucrania y Alemania con personas muy divertidas, lo que llevó a toda una discusión secundaria sobre los tipos de pistolas de agua. Incluso hubo dos pinchazos desde el Vaticano, lo que me preocupó, pero todavía no he escuchado nada", dijo el religioso, quien ahora es tendencia.

