Guerrero sobreviviente de cáncer se une al baile del militar de TikTok

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un oficial de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que fue dado de baja deshonrosa por bailar al ritmo de Don Chezina en la aplicación TikTok, ha provocado una avalancha de videos que lo apoyan.

Una de las personas que no dudó en mostrar su apoyo al uniformado fue el pequeño Anwar Daniel Murillo Cordón, el catracho originario de La Paz quien a pesar de tener una discapacidad motriz producto del cáncer, realizó sus movimientos de baile al grabar su propia versión de la canción Tra Tra Tra.

Anwar demostró que no existe ninguna limitación para demostrar los talentos, mucho menos cuando se trata del baile.

El menor, conocido como "El guerrero de la actitud positiva", acompañó su video con el siguiente mensaje: "Te despiden por bailar, qué injusticias de mi país, con un llamado de atención hubiese bastado... Tú no has deshonrado nuestra patria. Pido que te restituyan a tu cargo, no mataste, no robaste, solo bailaste y te costó el despido".



La publicación fue acompañada con los hashtag #esdraschallenge y #yoapoyoaesdras y a tan solo siete horas de haberse publicado, el video ya supera las tres mil reproducciones y reacciones y decenas de comentarios.

Polémico caso

Miles de personas se han solidarizado con el militar Esdras Samuel Laynez Berríos, de 20 años de edad, al considerar que la decisión de la institución castrense fue exagerada.

Por otra parte, el militar hondureño tuvo el apoyo no solo de la población hondureña y de su familia, sino también del autor del tema que bailó con tanto ímpetu, el cantante de reguetón expresó su solidaridad y su deseo de que recupere su trabajo.