Un japonés de 112 años, coronado como el hombre más longevo del mundo

Foto: AFP/ 2019 GUINNESS WORLD RECORDS LTD. / JIJI PRESS

TOKIO, JAPÓN.- Un japonés de 112 años ha sido coronado como el hombre más viejo del mundo por el Guinness de los récords y su fórmula para llegar a tal provecta edad ha sido sonreir.



Chitetsu Watanabe, que nació el 5 de marzo de 1907 en Niigata, norte de Tokio, recibió el título en su residencia, anunció Guinness.



El poseedor previo del título era Masazo Nonaka, también japonés, que falleció el mes pasado a los 112 años y 266 días.



Watanabe, casado y con cinco hijos, aseguró que el secreto para la longevidad es "no enfadarse y mantener la sonrisa" y confesó un pecadillo: le encantan los dulces, aunque no parecen haberle hecho ningún daño.



El ser humano vivo mas longevo es la japonesa Kane Tanaka, una mujer de 117 años.



Japón cuenta con una de las mayores esperanzas de vida, no en vano ha albergado a varias personas reconocidas como las más longevas del planeta, entre ellas Jiroemon Kimura, que murió poco después de su 116 cumpleaños en junio de 2013.



Sin embargo, la persona más vieja registrada fue la francesa Jeanne Louise Calment que murió en 1997 a los 122 años, según Guinness.