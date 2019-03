Mujer tuvo gemelos, pero uno era de su esposo y el otro de su amante

XIAMEN, CHINA.- Un hombre se llevó la sorpresa de su vida tras enterarse que uno de sus hijos, gemelos, no llevaba su ADN. El inusual hecho es un caso de infidelidad que ocurrió en China.



La pareja, quien no ha sido identificada, llegó al registro civil de Xiamen, en China, para anotar a sus hijos, sin embargo, un análisis de rutina reveló que solo uno de los niños llevaba su sangre.



En su momento, la madre de los pequeños acusó al padre de haber alterado las pruebas, no obstante, después aceptó que había tenido una noche de sexo con otro hombre.



"Por supuesto que quiero a mi hijo, pero no tengo ganas de criar al hijo de otro", explicó el padre, cuyo nombre se mantiene anónimo, al diario chino Strait Herald.



El caso se conoce como "superfecundación heteropaternal". Según expertos, cuando se produce un embarazo, el organismo bloquea la liberación de más óvulos, pero a veces esto no ocurre, por lo que un nuevo óvulo puede ser fecundado.

