Mujer dio a luz a un bebé sin cabeza en Sudáfrica

BOKSBURG, SUDÁFRICA.- Una mujer vivió los peores momentos de su vida tras dar a luz a su bebé sin cabeza en un hospital de Boksburg, Sudáfrica.



Kagiso Kgatlan tenía seis meses de gestación en un embarazo complejo, pero en el parto las cosas se complicaron aún más.



"Vino un médico y me dijo que debía empujar. Empujé y empujé, nada", contó la joven a la cadena ENCA.



La mujer, quien esperaba dar a luz a su primer bebé, detalló que el bebé no podía salir al momento del parto, por lo que el médico insertó sus manos y posteriormente pidió "esas grandes cucharas".



"Salió la cabeza de mi bebé, pero solo la cabeza. El cuerpo permaneció dentro", lamentó entre lágrimas.



Además, dijo que tuvo que esperar 24 horas para que el resto del cuerpo de su hijo fuera sacado del útero.



"Ellos deben decirme la verdad sobre lo que le pasó a mi hijo. Si deben ser encarcelados, deberían hacerlo por lo que me han hecho pasar", exigió la joven.



Por su parte el hospital dijo que la mujer sabía sobre los riesgos del embarazo, pues el niño "tenía muy pocas posibilidades" de vivir.