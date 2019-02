WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El "Galentine's Day", una alternativa al Día de San Valentín que se inspiró originalmente en una serie de televisión, tiene cada vez más entusiastas entre las mujeres estadounidenses, que disfrutan de reunirse entre ellas cada año en la víspera de la fiesta de los enamorados.



Una comida con amigas, una clase de cocina colectiva, una fiesta en casa con globos rosados y purpurina: son muchas las formas de celebrar el "Galentine's Day". Pero también es una forma de reivindicar la solidaridad entre las mujeres, llamada ahora "sororidad".



Todo comenzó en 2010 a partir de un episodio de la serie "Parks and Recreation", en el que la protagonista, Leslie Knope, interpretada por Amy Poehler, organiza un "brunch" en su casa el 13 de febrero con sus mejores amigas.



Para ella se trata de desmitificar el sacrosanto Día de San Valentín, haciendo énfasis en que la amistad vale tanto como la celebración de amor romántico.



"Las mujeres crecen con la fantasía del gran amor romántico, y de lo que significa estar enamorado", dice Olivia Dillingham, consultora de marketing en Nueva York. "Eso ayuda a que se sientan indignas e incapaces cuando no tienen con quién ir a cenar el Día de San Valentín".



Ahora, la idea de "Parks and Recreation" ha abierto un camino. Lo que comenzó como una simpática provocación ha ido paulatinamente haciéndose hueco en ciertos círculos y algunas marcas ya acusaron recibo: hay tarjetas, copas de vino, velas y pasteles con la inscripción "Galentine's Day".



Además, bares y restaurantes organizan "happy hours" y fiestas dedicadas a él. Y las tiendas de ropa ofrecen promociones con este enfoque, mientras que en Washington, el hotel de lujo St. Regis ofrece una merienda de té el 13 de febrero con una venta excepcional de joyas.



"Lo hemos planteado como un poco lúdico, con muchos colores femeninos", dice Heather Dobson, la chef pastelera del hotel, que muestra sus dulces creaciones decoradas con corazones de chocolate y pétalos de rosa.

"Una buena excusa"

Solo uno de cada dos estadounidenses planea celebrar el Día de San Valentín de 2019, según la Federación Nacional de Comercio, lo que representa una disminución del 10% en la última década.



No obstante, según un estudio realizado por la firma de mercadeo NPD Group, las ventas relacionadas con el "Galentine's Day" crecerán un 20% en los próximos tres años.



Pero para sus adeptas, esta nueva celebración va más allá de su mera dimensión superficial y comercial.



"Comenzó a la ligera", admite Riya Patel, una analista de 22 años que vive en Washington. Pero "no se trata solo de celebrar a tus amigas, es un día para pensar en aquellos que son importantes en tu vida".



"Es realmente una cuestión de empoderar a las mujeres y ayudarse unas a otras", dice Sara Phillips, una diseñadora de perfumes de 37 años.



En su festejo del "Galentine's Day" en su casa el año pasado, la neoyorquina Olivia Dillingham y sus amigas hicieron un ritual de "hechizos" para encontrar el amor, ofrendaron flores e intercambiaron halagos.



"Es muy importante tener apoyo a tu alrededor", dice la joven de 24 años. "Y también es una buena excusa para reunirse con amigas".



Para Riya Patel, la particularidad del "Galentine's Day" es "celebrar la manera en que nos apoyamos unas a otras".