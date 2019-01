Mujer en estado vegetativo durante una década da a luz

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer en estado vegetativo desde hace por lo menos una década dio a luz en una clínica privada en Phoenix, según diversos medios, causando una investigación policiaca y revisión de diversas agencias estatales, en un caso que el gobernador describió como “sumamente perturbador”.



El portal de noticias azfamily.com, de las estaciones de televisión KPHO y KTVK, fue el primero en informar que, según fuentes no identificadas, la mujer dio a luz el 29 de diciembre en la clínica Hacienda HealthCare, cuyo personal no estaba al tanto del embarazo.



Dos estaciones de televisión de Phoenix difundieron después reportes similares.



Según diversos reportes, la mujer quedó en estado vegetativo después de que estuviera a punto de morir ahogada hace más de 10 años. Su identidad no se ha revelado y se desconoce si tiene familiares o algún tutor.



Algunas fuentes citadas por los medios dijeron escucharon a la mujer quejarse y que la cabeza del niño comenzaba a salir cuando entró una enfermera.



“Nadie del personal supo que ella estaba embarazada hasta que empezó a dar a luz”, dijo azfamily.com, que citó a una fuente con conocimiento de asunto. Esa persona dijo que el bebé está vivo y saludable.



Después del reporte de azfamily.com, Hacienda HealthCare y autoridades estatales emitieron comunicados en los que manifestaron su preocupación e informaron que han emprendido investigaciones y adoptado medidas. Sin embargo, no confirmaron específicamente las versiones del embarazo y el nacimiento.



Un portavoz del Departamento de Policía de Phoenix, el sargento Tommy Thompson, dijo que el “asunto está en investigación”. Declinó confirmar si la pesquisa implicaba un delito sexual ni abundó sobre las circunstancias que propiciaron la indagatoria.



Hacienda afirmó en un comunicado que coopera con la policía y revisa sus protocolos de seguridad después de enterarse de un “incidente sumamente perturbador y sin precedentes”.



“Aunque las leyes federales y estatales sobre privacidad nos prohíben hacer declaraciones públicas sobre la salud o el caso de un paciente, Hacienda ha cooperado y continuará cooperando plenamente con la policía y todas las agencias pertinentes en torno al asunto”, dijo la clínica en su comunicado.