Se viraliza vídeo de maestra argentina con discapacidad que narra su historia en conferencia

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Una maestra argentina con discapacidad ha logrado ganarse la admiración de cientos de personas que acuden a sus conferencias, en donde comparte su emotiva e inspiradora historia de vida.



"Hablo raro, porque cuando nací tuve un paro respiratorio y luego otro a las 12 horas de nacer, esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro, que afecta a toda mi parte motriz", así es como la joven inicia valientemente a compartir su sorpresivo relato.



Los médicos, en ese entonces mencionaron a sus familiares que era parálisis cerebral, por lo que nadie sabía lo que la guerrera bebé podría hacer, lo único seguro era que, lo que realizara sería de manera distinta.



En el vídeo que ya se ha viralizado en redes sociales, la educando explica que: "Nadie está preparado, la discapacidad no te manda un WhatsApp y te dice, 'prepárate llego en cinco minutos".



Por otra parte, la conferencista deja en claro que la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano.



No cabe duda que, lo que la joven imparte no son conferencias... sencillamente son clases magistrales.



Y como lo diría ella misma, "pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver".



Recuerda que las personas con discapacidad no son pobrecitos, tampoco angelitos, tan solo son aguerridas almas que saben levantar la bandera de esperanza con todas sus fuerzas.



Vea aquí el conmovedor vídeo: