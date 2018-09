Canal defiende al reportero que fingió ser arrastrado por el viento

CAROLINA DEL NORTES, EE UU.- El reporte del periodista Mike Seidel de la cadena The Weather Channel sobre el huracán Florence se convirtió en la noticia más vista de la semana, y no por la magnitud del fenómeno natural, sino por la supuesta actuación del comunicador.



En el enlace se ve a Seidel luchando contra el viento, pero el paneo de su camarógrafo lo delató. Para todos, el esfuerzo del comunicador es una farsa, ya que en la toma se observa a dos hombres caminando tranquilamente por la calle.



Tras la lluvia de críticas por la falta de profesionalismo del periodista, The Weather Channel salió en su defensa y publicó un comunicado donde argumenta qué fue lo que en verdad pasó.



"Es importante notar que los dos individuos en el fondo están caminando sobre el concreto, y Mike Seidel está tratando de mantener el equilibrio sobre la hierba mojada, después de informar en el aire hasta la 1:00 a.m. ET esta mañana y sin dudas está agotado", explica el escrito.



Lo que nadie entiende es porqué el periodista se paró sobre la grama si es que estaba agotado y no sobre el concreto donde podría haber estado más seguro. Además se preguntan por qué la cámara no sufrió la embestida del viento.

