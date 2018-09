Periodista de Weather Channel finge que lucha contra el viento durante huracán Florence

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS.- Una escena viral protagonizó un periodista del canal televisivo Weather Channel, al fingir que luchaba contra el fuerte viento mientras estaba en una cobertura en directo.

En las redes sociales hay memes del reportero Mike Seidel. Muchos consideran que trató de engañar a su público sobre la fuerza del huracán Florence, sin embargo, no se conoce porqué actuó así.

La mentira quedó en evidencia cuando él dramatizaba que apenas se podía sostener por la “fuerza” del ciclón tropical, pero de pronto el camarógrafo abrió la toma y mostró una situación completamente diferente: dos hombres caminaban con normalidad por el sector.

En cuestión de horas, el vídeo fue reproducido millones de veces en Facebook y YouTube.

Defensa

Weather Channel, para recuperar la credibilidad y superar el incidente viral, publicó una declaración en defensa de su empleado.

“Es importante tener en cuenta que las dos personas en el fondo están caminando sobre el concreto, y Mike Seidel está tratando de mantener el equilibrio sobre el césped mojado, después de informar al aire hasta la 1:00 a.m. ET esta mañana y sin duda está agotado”, indicó.





