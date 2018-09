Declaran extinto al guacamayo azul que inspiró la película Río; la deforestación acabó con él

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Un informe de BirdLife International confirmó que el guacamayo azul (Cyanopsitta spixii), el mismo que inspiró la película Río, lamentablemente reúne las condiciones para ser considerado extinto.

Después de ocho años de estudio se reflejaron los efectos devastadores del alto índice de deforestación en Brasil.

"Nuestros resultados confirman que hay una creciente ola de extinciones que se extiende por los continentes, impulsada principalmente por la pérdida de hábitat y la degradación de la agricultura y la tala insostenibles", señala Dr. Stuart Butchart, el autor principal del artículo.

Los ejemplares que aún existen del ave de plumaje azul están en cautiverio, ya no vuelan por la selva brasileña. El último registro de un guacamayo spix visto en libertad data del año 2000.

La película Río se realizó para alertar sobre la deforestación de la selva amazónica y el peligro de extinción que corrían las aves. A pesar del esfuerzo y el final feliz de la película, la realidad es que ya no nacerán más guacamayos azules.

Otra especie extinta sería el Ticotico críptico, cuyos últimos ejemplares existirían en dos selvas tropicales de Brasil. También, un búho propio de la selva brasileña.

