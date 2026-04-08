Pobladores se toman el bulevar de la 33 exigiendo reparación de calles en colonias sampedranas

“Ante el silencio de la alcaldía, nos vemos obligados a manifestarnos”. Es la frase que se lee en uno de los rótulos que agita un manifestante durante la toma del bulevar de la 33, en el sureste de la ciudad.

Desde tempranas horas, los pobladores queman llantas y se tomaron la transitada vía para llamar la atención de las autoridades municipales. Aseguran que no soportan el lodo en época de lluvias ni el polvo durante el verano.

Denunciaron una serie de problemas que enfrentan a diario en la colonia y ya están cansados de pedir apoyo sin ser escuchados por ningún funcionario y autoridad.

Se trata de los habitantes de las colonias Villa Ernestina y Perfecto Vásquez, quienes exigen la reparación de calles y pasajes, ya que, según indican, no pueden transitar con normalidad y sus vehículos están siendo afectados.

“Nadie quiere protestar, nadie quiere afectar al pueblo, pero es la única manera que podemos ser escuchados. Estamos protestando por un problema de años en nuestra comunidad, con gente trabajadora”, expresó José Barahona, un manifestante que llamó la atención del alcalde.

El grupo de pobladores se encuentran a la altura de la colonia Perfecto Vásquez por lo que piden a los conductores tomar vías alternas pues no mencionan a que hora despejarán la arteria.

Los pobladores señalaron que también enfrentan problemas con las aguas negras cada vez que llueve. Indicaron que deben tapar tuberías debido a que las viviendas se inundan, afectando principalmente a niños y adultos mayores.