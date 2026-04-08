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¿Qué significan las fotografías de la Luna con colores en su superficie?

La Luna no tiene distintos colores en su superficie, las imágenes que circulan donde se observan distintas tonalidades en el satélite natural de la Tierra, no son falsas sino que están procesadas para determinar qué minerales están presentes en el suelo lunar.

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 08:25
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Los cuatro astronautas de Artemis II reportaron a la NASA haber visto destellos de impacto, polvo lunar y hasta distintos colores del satélite natural, colores no perceptibles a simple visto sino mediante un procesamiento especial que resalta la composición mineral de la Luna. ¿De qué se trata esa técnica?

 Imagen procesada para diferenciar composición mineral de la Luna.
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Este tipo de representación utiliza un "falso color" para resaltar áreas ricas en titanio (donde se ven tonos azulados) y áreas ricas en hierro (tonos naranjas y rojos).
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Este tipo de imágenes con colores vibrantes suelen ser fotografías reales procesadas para resaltar la composición mineral de la luna, permitiendo comprender mejor de qué está formada.
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La imagen no es un fenómeno natural visible directamente, sino que fue creada para ilustrar las diferentes composiciones minerales de la Luna a partir de las imágenes reales captadas por Artemis II esta semana.

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Los tonos azulados están asociados a regiones ricas en titanio, principalmente en antiguos basaltos volcánicos. Mientras que los otros colores (rojos, naranjas, púrpuras) representan diferentes composiciones o elevaciones del terreno lunar.

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Los astronautas, quienes el lunes se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna después de más de 50 años, encontraron en su viaje que el satélite presenta colores "mate y marrón", frente a su usual gris.

 Foto: NASA.
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Aunque otros astronautas viajaron antes al lado oculto de la Luna, los tripulantes de Artemis II llegaron más lejos que ningún otro humano y observaron más por la posición del Sol, lo que les permitió ver con más detalle formaciones como Ohm, un cráter en la parte escondida.

 Foto: NASA.
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"Hice algunas correlaciones y mencioné que era como ver el Gran Cañón (de Estados Unidos), donde puedes ver diferentes capas", narró el piloto de la misión, Victor Glover.

 Foto: NASA.
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La misión de Artemis II en su paso por la Luna servirá para las futuras misiones que buscan que los seres humanos alunicen en 2028.

 Foto: NASA.
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Sin duda esta expedición ha dejado muchos más hallazgos de los que se esperaban, convirtiéndose en un espectáculo digno de apreciar.

 Foto: NASA.
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Por primera vez en más de 50 años, el hombre pudo ver de cerca la cara oculta de la Luna.

 Foto: NASA.
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Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que espera sentar las bases para una futura base en la Luna de Estados Unidos.

 Foto: NASA.
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