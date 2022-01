Hugo Llorens, exembajador de EEUU, felicita a Xiomara Castro por la integración de su gabinete

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hugo Llorens, exembajador de Estados Unidos en Honduras, felicitó a la presidenta Xiomara Castro por la elección de las personas que intregan su gabinete de gobierno.



A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el exfuncionario estadounidense destacó que en el grupo hay varias personas "con experiencia", por lo que calificó su nombramiento como algo "excelente".

"Presidenta Xiomara Castro de Honduras ha nominado un excelente Gabinete de Ministros. Incluye personas de experiencia como Relaciones Exteriores (Enrique Reina), Banco Central (Rebeca Santos), Economía (Rixi Moncada), Desarollo Económico (Pedro Barquero), y muchos más", escribió en la red social.

Honduran President Xiomara Castro has nominated many experienced and competent men and women to serve in her cabinet. An opportunity for a more honest government that can begin to find solutions for Honduras’ deep socio-economic crisis.