Rebeca Santos, nueva directora del Banco Central, dice que revisarán el nombramiento de Miriam Guzmán

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Rebeca Santos fue nombrada directora del Banco Central de Honduras (BCH) y de inmediato dejó claro que revisarán el polémico nombramiento de Miriam Guzmán, exdirectora del Servicio de Administración de Rentas (SAR) que también fue asignada para estar a la cabeza del BCH durante un año.



Ya el doctor Hugo Noé Pino había expresado que esperaban la renuncia de Guzmán por no considerarla ética. Ahora, Santos confirmó que revisarán el documento de su asignación.



“Tendremos que revisar cuáles fueron las disposiciones y reglamentos que se activaron para poder hacer ese nombramiento. Lo que sí podemos destacar es que hacerlo a pocos días de clausurar una administración estando ella en otro cargo es algo que se dio con muchos funcionarios y consideramos que no fue correcto”, expresó.



Santos también dejó entrever que no devengará 250 mil lempiras mensuales.

"El sector económico tiene una prioridad número uno dentro de la agenda de la presidenta Xiomara Castro, después de venir de un período de la economía a medias y tenemos un gran desafío para consolidar esos niveles de crecimiento económico que nos permitan combatir un flagelo que tiene la sociedad hondureña, como es la pobreza. Tenemos que compactar un programa de atención para esos hondureños que viven en situación de pobreza y crear condiciones de país para que se genere empleo y tengan oportunidad”, expresó.