Gerente de Hondutel denuncia que empleados lo tienen retenido en la oficina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Melvin Maldonado, denunció la mañana de este miércoles que los empleados de la estatal lo mantienen retenido.



“Tenemos más de 11 horas de estar retenidos en la gerencia principal en contra de nuestra voluntad”, dijo el funcionario al mismo tiempo que aseguró que los obreros le dijeron que solo lo dejarán salir si cumple con el pago pendiente de salarios de noviembre, el aguinaldo y otros requisitos.

Maldonado denunció que los empleados estuvieron toda la noche con parlantes y no permitieron el ingreso de alimentos, al mismo tiempo que reiteró que “este encierro es ilegal”.



Según el gerente de Hondutel, los empleados tenían retenidas en el edificio a otras seis personas, sin embargo en las últimas horas los seis pudieron salir del lugar.



Por su parte, el sindicato de Hondutel desmintió que tengan retenido al gerente de la empresa y aseguró que solo hay cuatro que no pueden salir: "decimocuarto mes de salario, mes de noviembre, diciembre y el aguinaldo", ironizó.



“Lo único que no puede salir son los salarios de los trabajadores, el gerente tiene las puertas abiertas, los trabajadores que han estado allí han salido, él (gerente) puede salir en el momento que quiera”, declaró el presidente del Sindicato de Hondutel, Francisco Lanza.

