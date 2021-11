Luis Monch reta al Partido Libre a desmentirlo sobre su plan de gobierno hecho en Venezuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el reportaje hecho en el periódico estadounidense Diario de las Américas, en el que se señala que el plan de gobierno presentado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) fue hecho en Venezuela, su autor, Luis Rafael Monch, se ha pronunciado en las últimas horas para reafirmar la veracidad de su publicación.



La nota peridística destaca los puntos similares que contiene el documento presentado por la candidata presidencial Xiomara Castro y el que hace varios años elaboró Hugo Chávez Frías, expresidente de Venezuela fallecido en marzo de 2013.

"Pareciera que fuera hecho en Venezuela", concluye el autor tras analizar detenidamente algunos puntos en común. Mientras que en Honduras, su publicación causó ruido entre los militantes del partido de Oposición, entre ellos, la doctora Mary Vallecillo, quien asegura que participó en la elaboración del documento junto a Hugo Noé Pino y otros académicos hondureños.

Así se pronunció Luis Monch este martes:

El pasado 14 de noviembre, publiqué un análisis en el Diario las Américas, en el cual comparo el programa de gobierno del Partido Libertad y Refundación con el que presentó Hugo Chávez en Venezuela hace 23 años. Cualquier persona que lea el programa llegará a la misma conclusión.



En mi análisis afirmo que ambos programas son idénticos y que, de implementarse, a Honduras le ocurrirá lo mismo que a Venezuela, es decir, sufrirá hambre, miseria, pérdida de las libertades y subordinación al castro comunismo cubano.



En respuesta a mi artículo, he recibido ataques por parte de los voceros de LIBRE, pero ninguno ha refutado mis planteamientos respecto a que su programa es idéntico al de Chávez.

Para resolver esta polémica, propongo que Xiomara Castro –o cualquier vocero de LIBRE– conteste a tres sencillas preguntas:

1. El partido LIBRE pertenece al Foro de Sao Paulo ¿Sí o no?

2. Al Foro de Sao Paulo pertenecen Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, las Farc y el Eln ¿Sí o no?

3. Xiomara Castro está dispuesta a denunciar que en Cuba, Nicaragua y Venezuela existen regímenes dictatoriales y corruptos ¿Sí o no?



Si no hay respuestas a estas preguntas, quedará demostrado que tengo razón y que el programa de Xiomara Castro fue hecho en Venezuela.



Luis Rafael Mönch Orta

