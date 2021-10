"Yo no me escondo, estoy listo", dice Reynaldo Ekónomo por acusación de corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de salir de la audiencia de declaración de imputado, este viernes el diputado nacionalista Reynaldo Ekónomo aseguró que se someterá "a la autoridad competente" y que demostrará "su honorabilidad".

El parlamentario es acusado por los delitos de lavado de activos y fraude a título de cómplice necesario en el caso del desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

VEA: Estados Unidos designa como fugitivo al presunto narco hondureño 'Volantillo'

Sin embargo, Ekónomo dejó entrever que el requerimiento fiscal en su contra tiene tintes políticos, puesto que "después de 10 años de este proceso lo presentan hoy, en el año que prescribe, a ocho semanas de elecciones y a 24 horas después de que he presentado iniciativas como diputado".



A renglón seguido externó que, lo que deberían de evaluar las autoridades es "todo lo que he hecho en el Congreso (Nacional), por Honduras y por mi departamento. Me someto a la autoridad competente... Aquí estamos de frente, hemos decidido entrar por la puerta principal".

La acusación por parte del Ministerio Público (MP) fue presentada el pasado 28 de septiembre, en el marco de la Operación Omega IX.

DE INTERÉS: A juicio el primer implicado en el crimen de Carolina Echeverría Haylock

Según se conoció en las últimas horas, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), solicitará la detención judicial en contra del diputado nacionalista.

"Yo no me escondo, no huyo y no estoy en el sótano de ningún edificio ni encerrado en ningún carro. Estoy listo", concluyo diciendo Ekónomo a su salida de la Corte Suprema de Justicia.

A la 1:00 de la tarde se conocerá la resolución donde se determinarán las medidas a imponer y la fecha de la audiencia inicial, informó el MP.



+Programan para febrero de 2022 el juicio de Rosa Elena Bonilla