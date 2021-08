"Me gustaría ver colgado aquí con una soga a JOH": Las polémicas declaraciones de Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras desarrolla un recorrido por diferentes ciudades de Honduras en el marco de su campaña política a la cabeza de Partido Salvador de Honduras (PSH), el aspirante a la presidencia, Salvador Nasralla, vertió unas polémicas declaraciones cuando hablaba frente a pobladores de La Lima, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.



Reunidos en el parque central de la ciudad, Nasralla y sus simpatizantes hablaban sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que mantiene divida a la clase política del país y a varios sectores de la población.

Mientras hablaba de su oposición al proyecto, Nasralla dijo: "¡Cómo me gustaría ver colgado aquí con una soga a Juan Orlando Hernández, por todo el dinero que le ha robado a nuestro país, por todo el daño!".



Ante esta situación, sus seguidores comenzaron a gritar con júbilo y a brindarle aplausos, avivando el discurso del presentador de televisión.



"Ustedes que mes están viendo, sus abuelos eran pobres, ustedes son pobres y si siguen estos cabron*** van a ser pobres y sus hijos van a ser pobres también. No podemos permitir eso, tenemos que sacar a estos delincuentes", agregó el candidato presidencial.

Su postura frente a las ZEDE

El candidato por el PSH dijo que su postura frente a las ZEDE no nació con su campaña política, pues firma que lleva años oponiéndose a lo que él considera una injerencia.



"Estoy totalmente en contra de las ZEDE y no de ahorita, mi oposición a las ZEDE se inició el 12 de diciembre de 2012, porque las ZEDE pueden crecer y nos pueden quitar el terreno, o sea, que si hay una ZEDE en ese edificio y quieren el parque, se lo tenemos que vender", ejemplificó a los presentes.

Además, pidió a sus partidarios que no solo vayan a ejercer el sufragio el próximo 28 de noviembre, sino que además se queden rodeando las Mesas Electorales Receptoras (MER) para observar que el proceso de conteo de votos se realice de forma transparente.

Conflicto

Las imagenes del ingeniero Nasralla dando las anteriores declaraciones surgen luego de que advirtiera que no participaría en los comicios generales si no logra inscribir las planillas de todos sus diputados a nivel nacional, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) alegara irregularidades en las mismas.



"Si en las próximas 48 horas no me inscriben las planillas yo mejor me retiro”, dijo Nasralla tras admitir que, efectivamente, hay problemas en las planillas de diputados en Choluteca, donde el comisionado Henry Osorto ocupa la posición tres, pero quiere ir en la número uno.

