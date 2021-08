Por negligencia colapsa techo de un centro educativo en Comayagua  

COMAYAGUA, HONDURAS.- El techo del segundo centro educativo más antiguo de Comayagua colapsó a la espera de lo prometido por las autoridades: ser reparado para evitar lo ocurrido.



El techo del kínder Sagrado Corazón está averiado desde hace muchos años y desde el 2016 se instó a la reparación, sin embargo las últimas lluvias que cayeron sobre el municipio provocaron el derrumbe del tejado.



Además, del techo que se empezó a caer, la acera y pasillos se están hundiendo, el sistema eléctrico es un peligro y tiene varias paredes dañadas, dijeron las autoridades del kínder.



“Hemos tocado puerta, han venido autoridades de Sedecoas, diputados y han prometido reconstrucción del edificio y en el 2018 los bomberos y Copeco declararon el edificio un lugar de alto riesgo y aun así estuvimos dando clases”, explicó Concepción Letona, directora del centro educativo.



Desde que se construyeron las instalaciones nunca han recibido mantenimiento por parte de la Secretaria de Educación, según las denuncias y al menos 300 niños recibían clases, antes de la pandemia del covid-19, en este centro asistencial.



En esta imagen se observa parte del techo en condiciones precarias.











No retornan a clases

La directora expresó que en caso de pedir un retorno de clases no aceptaría, por las condiciones de riesgo que presenta el edificio.



“Les exijo a las autoridades que busque la manera de repararlo y en este caso me oponga rotundamente a traer a los maestros y niños porque nos va a matar este edificio”, dijo la docente.



La Secretaria de Educación ha seleccionado a nueve municipios de Comayagua para el retorno a clases semipresenciales.



En esta lista no está incluido por ahora el municipio de Comayagua por tener una alta incidencia de casos positivos y muertes por covid-19.