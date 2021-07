Alcaldes logran acuerdos para agilizar licencias ambientales de Palmerola

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A casi tres meses para que entre en funcionamiento el aeropuerto de Palmerola en Comayagua, los procesos de licencias ambientales están atrasados.

El retraso se debe a que la concesionaria Emco no ha cumplido con las medidas de compensación que prometió para las aldeas cercanas al aeródromo y por lo tanto, las autoridades locales se han abstenido de entregar los documentos para los licenciamientos.

Cabe aclarar que si Palmerola no tiene ambas licencias ambientales no puede certificarse y esto implica que no comenzaría a operar el 15 de octubre, fecha estipulada por el gobierno y la concesionaria.

“En el caso de Comayagua se trata de un plan de contingencia y salvamento en el tema ambiental pero se tiene que hacer una compensación social en los alrededores de la terminal aeroportuaria y se comprometieron y no han cumplido al 100% y ese era uno de los obstáculos para que las alcaldías puedan otorgar a ellos el licenciamiento ambiental”, pormenorizó el alcalde Carlos Miranda.

En el caso del municipio de la Villa de San Antonio, la concesionaria de Palmerola se comprometió a hacer un alcantarillado de aguas negras para la aldea de San Nicolás, pero el proyecto está estancado. “Solicitamos un estudio del proyecto, se les envió las cotizaciones, las empresas y hasta el momento no había una respuesta”, expresó el alcalde Néstor Mendoza.

TE PUEDE INTERESAR: Palmerola tendrá espacio para más de 45 locales comerciales

Los acuerdos

Para agilizar los trámites ambientales, Peter Fleming, director de División Aeropuertos Grupo EmcoMúnich, se reunió esta semana con ambos alcaldes y acordaron que iban a ejecutar las medidas de compensación prometidas.

Por su parte, los ediles aseguraron que iban a proceder a entregar los licenciamiento para que el aeropuerto pueda operar en la fecha estipulada.

“Hemos hablado bastante con el señor Fleming y queremos aclarar que por nosotros este proceso no se va a parar, las cosas deben hacerse en orden y bajo la ley”, dijo Mendoza.

El último reporte oficial de la concesionaria indica que el aeropuerto de Palmerola registró en mayo 75% de avance.

ADEMÁS: La AHAC emitirá permiso para la comercialización de rutas