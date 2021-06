Hongo negro: ocho mitos sobre la rara enfermedad

En torno a la también llamada mucormicosis han surgido diversos mitos que no han hecho otra cosa más que generar pánico entre la población, sin embargo estos no están para nada en lo correcto. Foto: AP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una rara infección llegó para desconcertar a todos. La Secretaría de Salud confirmó el lunes el primer caso de hongo negro en un paciente recuperado de covid-19 en Honduras.

De un día para el otro el hongo negro apareció en el radar de los hondureños y puso en alerta a las autoridades, quienes ya no solo luchan contra el letal covid-19.

Rodeado de varios mitos

La mucormicosis -conocida popularmente como hongo negro- ha derivado en múltiples mitos que no han hecho más que generar pánico entre la población. A continuación los principales rumores acerca de esta enfermedad:

1. ¿Todas las personas pueden contraerlo?

Este planteamiento es considerado un mito debido a que el hongo negro afecta principalmente a las personas que tienen otras afecciones de salud que no han sido controladas o que ingieren medicamentos que reducen las defensas del organismo.



Otro factor a tomar en cuenta es que una persona puede estar en riesgo de contraer mucormicosis si vive en un lugar o entorno en donde haya materia orgánica en descomposición, es decir pilas de abono, hojas o madera podrida o incluso alimentos en descomposición.

El hongo negro no es una enfermedad que haya surgido en la India. Está presente en cualquier lugar del mundo en donde haya este tipo de ambientes.

2. ¿Su nombre siempre ha sido mucormicosis?

Es uno de los mitos más comunes en torno al hongo negro, sin embargo, el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señala que antes este microorganismo antes era conocido como "cigomicosis".

3. ¿Es correcto decirle hongo negro?

Según expertos en micología el uso del término "hongo negro" es "totalmente inapropiado", pues los agentes de la mucormicosis son transparentes, no negros, además existe una razón científica por la que no se le debería llamar de esa manera.



A critero del profesor de micología de la Universidad de Manchester en Reino Unido, Malcom Richardson, decirle "hongo negro" se limita a los hongos denominados dematiáceos, los cuales se caracterizan por tener melanina en sus paredes celulares.

4. ¿Solo existe un tipo de mucormicosis?

Muchas personas creen que solamente existe un tipo de mucormicosis, sin embargo, el CDC indica que por lo menos hay cinco.

5. ¿Se transmite de persona a persona?

El mito más común del llamado hongo negro sin duda es que se transmite de persona a persona, cosa que no es así, pues según indica Medical News Today la fuente de infección es ambiental y no personal, lo que quiere decir que no se transmite como el covid-19.

Una persona infectada de hongo negro no tiene la necesidad de aislarse, solamente si tiene covid-19.

6. ¿Apareció con el covid-19?

La posibilidad de contagiarse con el hongo negro ha estado latente desde mucho tiempo antes de que surgiera el covid-19 en China, sin embargo, había pasado desapercibido por la mayoría de las personas.



Este ha sido un problema para quienes tienen sistemas inmunológicos débiles o en pacientes que padecen de enfermedadas como el cáncer.

7. ¿No tiene cura?

Desde antes del surgimiento de la pandemia de coronavirus, la mucormicosis ha tenido una tasa de fatalidad que llega hasta el 80% en aquellos pacientes que no recibieron tratamiento.



El tratamiento para esta enfermedad requiere de equipos multidisciplinarios, ya que el hongo se aloja en el organismo y una vez ahí daña varios sistemas a la vez, lo que ocasiona que en muchos casos se deba remover quirúrgicamente el tejido dañado.

8. ¿Se pega en mascarillas, tanques de oxígeno y agua?

No existe evidencia de que las mascarillas utilizadas como norma sanitaria sean un caldo de cultivo para el hongo negro.



Tampoco existe evidencia que haga concluir que se puede llegar a contagiar de mucormicosis a través de tanques de oxígeno o agua.

