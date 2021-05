"Vamos a vacunar a la clase trabajadora": JOH por llegada de vacunas del IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo lote de vacunas llegó al país este sábado, para continuar con el proceso de inmunización contra el covid-19.



El lote de 86,400 dosis de AstraZeneca, que fue adquirido por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en apoyo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), arribó a la Fuerza Aérea Hondureña y desde ahí fue trasladada hasta el almacén de Seguro Social, para luego ser repartida en las diferentes periféricas.

Al evento acudió el presidente Juan Orlando Hernández, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores y como representante del Cohep, Aline Flores.



El mandatario se mostró contento de recibir las vacunas y destacó que la compra fue posible gracias a las gestiones del IHSS y del ente rector de la empresa privada del país.



"Este es un esfuerzo económico del Seguro Social y son recursos que vienen de la aportación de los patronos, de los trabajadores, es un esfuerzo colectivo. No es que el Cohep ha comprado las vacunas, como me lo acaban de reclamar los trabajadores, sí, agradecemos al Cohep que en su momento dijo 'vamos a poner esta garantía por si en algún momento se necesita', pero no necesitó. Lo positivo es que vamos a comenzar a vacunar a la clase trabajadora y eso es bueno para la economía", destacó el mandatario.

Hernández también anunció que el laboratorio Pfizer/ BioNTech ya confirmó las fechas en las que estará enviando más dosis a Honduras, por lo que aseguró que poco a poco, la totalidad de la población apta será inmunizada.