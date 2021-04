Presidente Hernández asegura que el 37% de los hondureños no quiere vacunarse

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Al menos 3.6 millones (37%) de hondureños no quieren vacunarse contra el covid-19 porque le tienen miedo a las agujas, aseguró el presidente Juan Orlando Hernández durante una comparecencia transmitida a través del canal TNH.

Durante el discurso el mandatario se refirió a unas encuestas, sin embargo, no precisó más datos relevantes sobre el tema.

"Por favor digámosle a la gente que hay que vacunarse porque tenemos, me dicen las encuestas, como el 37% de la gente que no se quiere poner las vacunas. Los que no se quieren poner la vacuna es que le tienen miedo a las agujas", explicó.

Además, expresó que buscarán a los enfermeros y enfermeras con "la mano más suavecita" para aplicar el inoculante contra el covid-19 y que "para eso vamos a tener unas grandes salas en donde los vamos a vacunar".

Vacunación

Honduras apenas vacunó a 57,639 personas, esto representa el 1.1% de su población meta y el 0.6% de la población total. La meta es vacunar a 5,200,000 personas del total de 9,746,000 habitantes.

A la fecha el país ha recibido cinco mil dosis de Moderna donadas por Israel, 48 mil dosis de AstraZeneca obtenidas mediante Covax y además seis mil (de las 4.2 millones compradas a Rusia) de la Sputnik V.