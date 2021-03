Juicio de Geovanny Fuentes: así se desarrolló el segundo día del proceso

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Este 9 de marzo fue el segundo día del juicio del narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, vinculado con políticos, empresarios, policías y militares, quienes presuntamente apoyaron el envío de droga a Estados Unidos.



Este es el minuto a minuto del juicio contado por la periodista Emily Palmer, la reconocida reportera de crímenes y narcotráfico del diario estadounidense The New York Times. Es importante explicar que las horas de publicación son locales.



8:33 AM.- "Día 2 del juicio de Geovanny Fuentes:— escucharemos declaraciones de apertura de ambos lados y luego testimonio de nuestro primer testigo. ¿Quién podría ser? Hablo de algunas posibilidades. Estaré twitteando en vivo durante todo el día, y se espera que esté ocupado".

10:11 AM.- "El fiscal dijo el narco-negocio de Fuentes prosperó por sus conexiones destacadas "incluso el actual presidente de Honduras" @JuanOrlandoH. "El acusado los poseía todos, los compraba y pagaba, y cuando el dinero no era suficiente, el acusado solucionó el problema con violencia."



10:24 AM.- “Para 2013, el acusado se asoció directamente con un candidato que entonces se postulaba para presidente de Honduras, ahora presidente de Honduras," dijo el fiscal, quien mencionó @JuanOrlandoH a menudo a lo largo de su apertura, con una voz retumbante y una gran pausa dramática".



10:43 AM.- "En reuniones secretas entre @JuanOrlandoH y Fuentes en 2013-14, el presidente: "hizo al acusado a prueba de balas. El presidente le hizo promesas al acusado". Juntos, dijo el fiscal: "conspiraron para enviar tanta cocaína como fuera posible a los Estados Unidos".



10:47 AM.- "Según fiscal, el presidente prometio a proteger su narco-operación con fuerzas armadas hondureñas, protegerlo del enjuiciamiento con apoyo del fiscal general y "formaría equipo con el propio hermano del presidente entonces un importante narcotraficante hondureño”.

10:56 AM.- "Con la ayuda del @JuanOrlandoH, el narco-negocio del Geovanny Fuentes "floreció," según el fiscal y Fuentes se convirtió en "un poderoso narcotraficante intocable que ganó millones ayudando al presidente a traficar cocaína".



11:04 AM.- "Eylan Schulman, uno de los abogados defensores de Fuentes lo llamó: "Un hombre inocente acusado injustamente de delitos muy graves". Los cargos: 1. conspiración para importar cocaína, 2. posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y 3. conspiración para poseerlos".



11:09 AM.- "Un punto de interés: el hijo de Geovanny Fuentes (también llamado Geovanny) está casado con la sobrina de uno de los testigos estrella del gobierno: Devis Leonel Rivera Maradiaga (CW-4)".



11:29 AM.- "José Sánchez, un contador, testificará sobre las "reuniones secretas" entre @JuanOrlandoH y Fuentes. Describirá "la conmoción y el miedo que sintió cuando vio al imputado sentado con el presidente", según el fiscal".



12:07 PM.- "Un agente de la DEA acaba de revisar info de dos celulares de Fuentes, confiscados durante su arresto: fotos familiares con el presidente, así como su número y su cuenta de gmail. Uno de los números coincide con uno que @JuanOrlandoH envió a los EEUU para una solicitud de visa".



3:43 PM.- "El juicio terminó a las 4:30. Mañana -miércoles-, la defensa continuará interrogando al agente especial de la DEA Brian Fairbanks. Pero por ahora... ¿Quién crees que es Geovanny Fuentes? "Un hombre inocente" (según la defensa) o "una pieza clave de un narco-estado" (según el fiscal)".

