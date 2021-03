OPS desmiente que Covax haya cancelando envío de vacunas anticovid a Honduras

Piedad Huerta aseguró que Covax no ha cancelado la donación de vacunas a Honduras. Foto: Cortesía.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, aseguró este jueves que el mecanismo Covax sí enviara vacunas anticovid a Honduras. La reacción ocurre tras la salida del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) del grupo de veedores para la compra de las dosis.



Huerta recordó que hay un comité independiente para la asignación equitativa de vacunas a nivel mundial y que, "fuera de esta comunicación del 26 de febrero, donde se le comunica al Ministerio de Salud, la OPS no tiene conocimiento de que se le haya emitido otra carta u otra comunicación diferente de esta".

LEA: Honduras, uno de cuatro países que recibirá vacunas donadas por Covax



Por su parte, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, detalló que si bien es cierto el 26 de febrero pasado Honduras recibió una carta del mecanismo Covax, fue "precisamente afirmándonos la disponibilidad de las vacunas", además de ratificar que Honduras tendrá el 20 por ciento de donaciones, que equivale a 4 millones de dosis, para inmunizar a 1,9 millones de hondureños.



Mientras que Huerta explicó que la carta indica que las primeras 48,000 dosis llegarán a Honduras en las próximas dos semanas, es decir, para la tercera semana de marzo.

ADEMÁS: Honduras espera dosis donadas mientras tres países de Centroamérica ya vacunan

"El CNA ha mentido": Madero

El coordinador general de Gobierno, Carlos Madero, indicó que continúan los esfuerzos para obtener otra parte de vacunas mediante compra directa con cuatro diferentes laboratorios.



Al mismo tiempo, el funcionario lamentó que el CNA se retire de la veeduría del proceso de adquisición, basándose en una nota que no existe.



"Esta comunicación que ha salido del CNA es totalmente falsa. CNA ha mentido en esta comunicación", afirmó.

DE INTERÉS: Vacuna anticovid-19 no se aplicará a personas con fiebre alta



Asimismo, Madero pidió no politizar el tema de la vacunación contra el covid-19.



"Sabemos que estamos en un proceso político y que hay organizaciones que tienen afinidades políticas, pero el tema de adquisición, aplicación de la vacuna no debe ser politizado", afirmó.