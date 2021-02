¿Cuál es el proceso correcto para aplicar la vacuna contra covid-19 de Moderna?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la llegada de las primeras vacunas contra el covid-19 al país, procedentes de Israel, ya se observa como una parte del personal de salud de los centros hospitalarios comienzan a ser inmunizados contra el mortal virus, significando un momento esperanzador para Honduras.



Al país le fueron donadas vacunas de las farmacéuticas Pfizer y Moderna, y a medida se han ido aplicando a médicos y enfermeras han surgido muchas dudas de cual es el procedimiento adecuado para aplicar los inoculantes en las personas, principalmente con la de Moderna.

VEA: Con mucha esperanza y alegría médicos reciben vacuna contra covid-19 en Honduras

A continuación explicamos paso a paso cual es el proceso que se debe seguir para aplicar de la manera correcta la vacuna:

Administración de dosis y calendario

La vacuna de Moderna se administra vía intramuscular en una serie de dos dosis, las cuales deberán ser aplicadas con un mes de diferencia.



Hasta el momento no existen datos acerca de la intercambiabilidad de la vacuna de Moderna con la de otras casas farmacéuticas para completar la serie de vacunación.



Lo ideal es que aquella persona cuya primera dosis recibida sea de Moderna deberá de recibir la de la misma farmacéutica en la segunda oportunidad.

LEA TAMBIÉN: Arranca la jornada de vacunación en Honduras, tras donativo realizado por Israel

¿Cómo se prepara la dosis?

- Las dosis múltiples de la vacuna de Moderna contienen una suspensión congelada que no tiene conservantes y que debe permanecer congelada hasta el momento de ser suministrada.



- Se debe retirar la cantidad necesaria de viales del lugar de almacenamiento y descongelarlas antes de su uso.



- Se debe de descongelar en condiciones de refrigeración, una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados durante 2 horas y 30 minutos. Tras ser descongelada se debe dejar reposar el vial a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de su administración.



- Una vez descongelada no se puede volver a congelar.



- Mover el vial suavemente en forma de espiral después de descongelarlo, así como entre extracciones. No se debe de agitar y tampoco se tiene que diluir.



- La vacuna de Moderna es una suspensión de color blanco a blanquecino. Puede contener partículas blancas o traslúcidas relacionadas por el producto.



Por ello se debe inspeccionar visualmente los viales de la vacuna para descartar la presencia de otras partículas y cambios de color antes de su administración.



En el caso de presentar una de estas alteraciones no se debe administrar la vacuna.



- Cada dosis es de 0.5 mililitros.

DE INTERÉS: Honduras: ¿Qué contienen las cajas con suministros para vacunar al personal de salud?



- Tras extraer la primera dosis, el vial debe mantenerse a una temperatura de entre 2 y 25 °C y hay que anotar la fecha y hora del primer uso en la etiqueta del vial de la vacuna y posteriormente se tiene que desechar a las 6 horas, no se tiene que congelar nuevamente.