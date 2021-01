Directora del Pani: No puedo decir quiénes son, en algún momento se publicará en el portal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un llamado a la población para que compren la Lotería Nacional realizó Patricia Asfura, directora del Patronato Nacional de la Infancia (Pani). La funcionaria conversó con EL HERALDO sobre las finanzas de la institución y el aumento salarial aprobado en medio de la pandemia a ocho empleados.



¿Cómo afectó la pandemia al Pani?

Con el cierre por la pandemia realmente nos afectó, tuvimos ingresos dejados de percibir de al menos 293 millones de lempiras entre Lotería Menor y Mayor, solo de la Menor 277 millones de lempiras y en la Mayor 16 millones aproximadamente.



¿Cuáles eran las expectativas en ventas para el 2020?

Creíamos que íbamos a incrementar porque los primeros tres meses reflejaron aumentos en las ventas.



¿A pesar del descalabro en las ventas realizaron aumentos a ocho empleados?

El Pani no hace aumentos selectivos, esto primero va autorización a Codipani, si ellos dicen sí se envía oficio a Sefin y ellos autorizan para darlo, todo movimiento de dinero está regido por Sefin, todavía no tenemos respuesta, no lo hemos otorgado.

¿Codipani sí autorizó el incremento salarial?

Codipani sí autorizó que lo mandáramos a Sefin, y Codipani autorizó no el 8% que estaban pidiendo sino el 4.01%.



¿Estaban pidiendo el 8% de aumento en la pandemia, qué puestos son los beneficiados?

Sí, pero no se va a dar así, esa solicitud viene porque fueron excluidos del contrato colectivo y querían ser parte. No le puedo decir quiénes son, en algún momento se publicarán en el portal (transparencia).



¿En el portal de transparencia sale que imprimieron 250 mil boletos que no usaron en los meses que estuvieron paradas las ventas?

La Lotería Mayor se imprime una vez al mes, nosotros habíamos hecho impresión en marzo que utilizamos en septiembre, pero se usó el mismo papel, no se destruyó nada, no íbamos a incurrir en ese gasto porque es gasto de papel y tinta, no se imprimieron, todos esos meses cerrado no se imprimió nada, vamos a corregir en el portal esa información.