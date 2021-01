Caravana migrante: hondureños se preparan para salir rumbo a Estados Unidos

SAN PEDRO SULA, HODNURAS.- Un nutrido grupo de personas salió la noche de este miércoles desde la Gran Terminal de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, con rumbo a Estados Unidos en la primera caravana migrante de 2021.



Niños, mujeres y hombres comenzaron la larga travesía que fue convocada hace varias semanas a través de las redes sociales.



La salida estaba programada para el viernes 15 de enero, sin embargo, los compatriotas emprendieron el duro viaje esta misma noche hacia los Estados Unidos.

"No tengo oportunidad de trabajo, de nada. Aquí no se hace nada. Yo he luchado bastante, me han costado solo a mí mis hijos, soy madre soltera", dijo una de las migrantes, quien viaja junto a sus dos niños de 11 y 6 años de edad.



Desde diciembre pasado, se viralizaron diversas convocatorias vía redes sociales para integrar la "caravana del 15 de enero de 2021" que partiría desde la ciudad industrial del país. Ese ha sido el punto de partida de más de una decena de caravanas, desde la primera organizada en octubre de 2018 que congregó a más de 3,000 personas.

Advierten controles

Ante el desplazamiento masivo de migrantes, los gobiernos de Honduras, Guatemala y México comenzaron a alistarse.



Delegaciones de los tres países realizaron el lunes un recorrido por el punto fronterizo de Corinto, unos 200 kilómetros al norte de Tegucigalpa, "con el objetivo de determinar acciones que permitan atender de manera integral la caravana", anotó un comunicado de la representación guatemalteca.



"Se prioriza la atención de las niñez migrante no acompañada, así como de los grupos vulnerables", mediante el respeto de los derechos humanos de los integrantes de la caravana, añadió.

