La Asociación de Enfermeros tampoco sabe de qué se trata la nueva Ley de Salud

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, declaró el martes que desconocen por completo el anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Salud.

Ante las revelaciones de EL HERALDO se van a reunir con el Colegio Médico de Honduras (CMH) que también ha sido relegado de la nueva normativa jurídica para analizarla y hacer los planteamientos a la Secretaría de Salud (Sesal).

El dirigente de los trabajadores expresó a EL HERALDO que “no tenemos ni idea de qué se trata el anteproyecto de ley, nosotros desconocemos hasta este día su contenido”.

Orellana refirió que ellos no pertenecen a la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras (FUTSH) que participó en la creación de la ley, de quienes no se sabe cuál es su política como organización.

Para Orellana no es posible que la ley sea enviada al Congreso Nacional sin que sea consensuada con los diferentes sectores, pues de ser así va a ser un fracaso.

Como organización, sí creen que debe haber una reestructuración del Sistema de Salud en el país, pero planteado desde dos puntos de vista sin separarlos.

Uno debe ser la primera línea de atención y en el segundo debe estar implícita la visita domiciliaria y garantizar la contratación de las 3,000 enfermeras para la implementación de un nuevo Sistema de Salud.

Además, como ANEEAH, demandó que no se promueva la descentralización de los servicios de salud, porque por allí no pasa la primera línea de atención.

Indicó que ellos están dispuestos a participar en la socialización del anteproyecto, porque si excluyen al sector de enfermería este proceso va a fracasar.

“Si nos van a llamar para avalar algo que ya está dado, nosotros no participamos. Si es algo para socializarlo, que puede recibir todos los aportes necesarios de nosotros como organización, aquí estamos, porque esta lucha del Sistema de Salud en Honduras no es de una persona en particular, es de todos, incluyendo a los ciudadanos”, refirió.

Orellana informó que en estos días van escuchar el análisis que hizo el CMH y ellos van a hacer los aportes que tienen para conjuntar ideas en relación al anteproyecto.

