Firman acuerdo para la construcción de tres represas en el valle de Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con el fin de evitar que el valle de Sula vuelva a desaparecer bajo las aguas, las autoridades del gobierno, maquiladoras y varios sectores de la zona firmaron un acuerdo que dará paso a la construcción de las represas El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos.



El pacto fue firmado en el marco de una reunión del Consejo Regional de Desarrollo del Valle de sula por la designada presidencial María Antonia Rivera y el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala.

Ayala apuntó que para el manejo óptimo de las represas y una adecuada gobernanza hídrica de las cuencas y subcuencas de los ríos Chamelecón y Ulúa se debe considerar una instancia a nivel regional en la cual participe el Consejo Regional y su mesa temática regional de agua para brindar su sostenibilidad.



Por su parte, el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Mario Canahuati, apuntó que “los empresarios estamos comprometidos y estamos aquí presentes para asegurarnos de que lo que ha sucedido en el Valle de Sula, donde la población más vulnerable ha sido afectada, no vuelva a pasar”.



“Que la designada presidencial y ministros estén aquí presentes significa que están dando la cara para buscar la solución que se necesita. Y definitivamente ocupamos al Gobierno de parte nuestra”, agregó.



“Hoy no solo debemos salir de aquí con el compromiso del Gobierno, sino que también con mensajes de esperanza para ese pueblo que no ha podido regresar a sus casas, que aún están en los albergues”, añadió.

Asimismo, Canahuati hizo un llamado al sector empresarial a brindar el apoyo para que “la población vea la maquinaria en las calles trabajando y de esta manera se den cuenta que son importantes para nosotros”.



“Como empresario se los digo hoy: no vamos a parar hasta que se haga lo que tengamos que hacer para reducir la vulnerabilidad en el valle de Sula que representa el 50% del producto interno bruto del país”, señaló.



“Lo vamos a hacer de una forma desinteresada porque aquí vivimos, nacimos y moriremos. Designada presidencial, ministros, cuenten con la empresa privada porque hoy más que nunca los hondureños necesitamos tomar decisiones que nos permitan resolver grandes problemas que impiden el progreso y el bienestar de nuestra nación”, indicó Canahuati.

