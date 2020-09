Educación anuncia investigación por supuesta discriminación contra niña con síndrome de Down

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso, anunció en las últimas horas una investigación sobre la supuesta discriminación del personal de la Escuela Oswaldo López Arellano de la colonia Kennedy de Tegucigalpa, contra la niña con síndrome de Down, Nicolle Abigail.



Jessenia Mercedes Durón, madre de la pequeña le contó a EL HERALDO que un video de su hija fue excluido en gran parte de una presentación que hizo el centro educativo por la plataforma Zoom.

El video de 35 segundos hace alusión a la importancia de la inclusión de los niños con capacidades especiales, y ella los representaba a través de su participación, sin embargo, durante el Zoom solo salió la gimnasia rítmica de la pequeña -recortando todo lo demás-.



"Me hubieran dicho que les daba vergüenza que saliera mi hija, no entiendo para que la directora Fátima Fiallos me pidió el video para que la niña saliera en las actividades de hoy 15 de septiembre", reclamó Durón.



"Hicieron la maldad de cortar el video, me hubieran dicho: 'Jessenia tu hija no puede participar porque tiene Síndrome de Down', eso era todo lo que me tenían que decir y no hacer esa maldad con la niña", se quejó la disgustada progenitora al asegurar que su pequeña estaba muy emocionada por las actividades de las fiestas patrias.

Tras la denuncia, el ministro de Educación dijo que pidió a la Departamental para que se investigue el caso ya que no se permitirá ningún acto de discriminación.



"Esta secretaría de Estado, bajo ningún motivo va a permitir un acto de discriminación de tal naturaleza, si es que existió", advirtió Bueso.