Una prolífica cosecha en el patio de doña Lorena

Agustín Lagos N.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su amor por el campo y la naturaleza lo trasladó de su natal Texíguat, El Paraíso, a la capital y a sus 46 años de edad lo mantiene intacto.

Lorena Flores ha convertido el patio de su casa en un pequeño huerto familiar, donde en los últimos años ha sembrado maíz, frijoles, tomates, yuca, camotes, papayas, en fin..., una gran variedad de cultivos que llenan su mesa de frutos.

Sin embargo, este atípico año, sumido en una emergencia sanitaria, le ha traído sorpresas en su cultivo de maíz.

Las 17 plantas que son el resultado de su siembra de maíz de hace cuatro meses y que sobresalen a la vista de los vecinos, están cargadas con hasta seis elotes.

Doña Lorena como le conocen en la colonia Mirador del Norte, a inmediaciones de Arturo Quezada, sembró los granos de maíz, después de que un transeúnte a quien no ha vuelto a ver, y que era un anciano, le regaló una mazorca y le dijo que era criollo y de buena calidad. Inquieta al ver el tamaño de los granos, Lorena le preguntó si no era transgénico, por lo que le reiteró que era semilla criolla y que la sembrara para que probara.

Después de cuatro meses, el asombro de la paraiseña, madre de dos hijos y que además se dedica a costurar y cortar pelo, es que la mayoría de las plantas de maíz tienen hasta seis elotes cada una, es decir que la variedad del grano que sembró es prolífica.

Doña Lorena contó a EL HERALDO que la buena cosecha se debe a que la siembra “la llevo a cabo con amor”.

La emprendedora asegura que no usa productos químicos sino que abonos naturales, pues se considera una amante de la naturaleza y admira la ciencia.

“Esta es la primera cosecha de esta clase de maíz. Siempre he sembrado este tipo de granos y salían dos o tres elotes de cada planta”, detalló.

Otra de las características de las prolíficas plantas es que tienen varias raíces de anclaje, lo que tampoco es común.

La emprendedora asegura que para que haya una buena cosecha se debe mantener limpia la parcela y que no falte el agua, pues en la zona se ve que el suelo es húmedo porque está en la parte alta de la capital.

Admirados

La proliferación de elotes ha despertado la admiración de las personas que circulan por la calle principal de su colonia, pues la siembra está frente a su casa. “La gente que pasa ve la cosecha y no se atreven a llevárselos, pues de los primeros que salieron los cociné y compartí con los vecinos”, detalló.

Un ingeniero agrónomo amigo de doña Lorena y que reside en Nicaragua le recomendó que haga estudios de las semillas de maíz, al igual que del suelo para determinar a qué se debe la cantidad de elotes o mazorcas en cada una de las plantas.

En las plantas de maíz que se siembran en el interior del país generalmente crecen entre 2 y 4 mazorcas, sin embargo, hay algunas variedades que pueden dar entre 6 y 8 elotes.

“Mi amigo dice que es algo muy extraño, pues la cantidad de mazorcas no es común en cada mata”. Reiteró que “hasta hoy no me da una explicación y es por eso que me dice que se haga un estudio, pero debe ser cuando los granos estén bien secos”.

Producto de la buena cosecha que va a obtener, Lorena ya sembró más granos de la misma especie y dentro de poco verá si el resultado es el mismo.

“A mí me encanta sembrar y por eso usted ve que hay chiles, tomates, papaya, camote, yuca, tamarindo y hasta jocote, pues aquí se da de todo y solo hay que tener voluntad para cosechar lo que consumimos”.

Doña Lorena espera que especialistas en agronomía se interesen en realizar el estudio para determinar la calidad del grano que siembra para que resulte una cosecha prolífica de maíz en el patio de su casa.

Eso con el objetivo de identificar la buena calidad de la semilla criolla y se puede diversificar para que haya buena producción en parcelas que se puedan sembrar en otras regiones del territorio nacional.