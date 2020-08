El noble gesto de anciana de 90 años para combatir el covid-19 en Danlí

EL PARAÍSO, HONDURAS.- Una famosa frase dice que "no da el que tiene, sino el que tiene voluntad", así lo demostró doña Carmen, una anciana de 90 años que se desprendió de lo único que tenía para ayudar a combatir el coronavirus en el hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraíso.



La abuelita, con mucho esfuerzo, reunió 100 lempiras y se los envió al obispo José Antonio Canales Motiño. La significativa ofrenda y las bendiciones de la generosa mujer incluían una carta.

El obispo dio a conocer el noble gesto en sus redes sociales, donde aseguró que es una historia que edifica y que le servirá a toda la población.

Este fue el mensaje de la carta:

"Señor obispo:

Le saluda una anciana de 90 años, quiero participar por medio de la Iglesia Católica con esta pequeña ofrenda para el hospital Gabriela Alvarado, porque tengo mucho que agradecer, he estado allí no solo una vez y estoy muy agradecida con el personal, les envío mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.



Que esta bendición les alcance y la de Dios también, que les dé salud...



Por la voluntad de Dios vivo alentada. Ore también por mí, siempre escucho su palabra, el problema es que casi no veo. Tengo una vista bien “cortita” A usted también le envío mi bendición y al padre Aarón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que mi bendición les alcance y la de Dios también, que les dé salud ...



Soy hermana de la Virgen del Carmen... ore por mi familia, soy ciento por ciento católica por eso siempre estoy pendiente de la Hora Santa.





Canales Motiño relató que la ayuda de doña Carmen llegó después de oficiar la misa dominical.

"La señora sacristana me entregó un sobre, me dijo es a nombre suyo monseñor. Yo cuando regresé al obispado lo abrí y estaba esta carta tan bella, parecida a un evangelio del que Jesús habla de una señora mayor que da todo lo que tenía".