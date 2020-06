Más empleados públicos se suman a la reapertura de las instituciones

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Esta semana se complementará el reinicio de labores en el sector público, manteniendo como base el 20 por ciento del total de sus trabajadores y que se cumplan todas las medidas de bioseguridad.

César Chirinos, secretario ejecutivo de la Asociación de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), declaró a EL HERALDO que la tarde del viernes se reunieron con la mesa multisectorial y decidieron que se mantenga laborando el 20 por ciento de empleados públicos.

“Con el Comité de Vigilancia que se nombró entre el gobierno y la empresa privada, hemos quedado que se va a mantener el porcentaje de la apertura económica de la semana pasada, pero ahora las medidas serán más estrictas”, afirmó.

Mire aquí: ¿Qué actividades incluye la segunda semana de la fase 1 de reapertura?

La semana anterior hubo instituciones que no abrieron por completo debido a que no estaban listas con el equipo de bioseguridad y no tenían una autorización que les permitiera hacer las compras.

El Poder Ejecutivo emitió una orden para que los secretarios de Estado pudieran comprar el material básico de bioseguridad como mascarillas, guantes, gel de manos y que instalaran una preclínica en cada establecimiento.

Esta semana se van a mantener los 25 mil empleados que se habían anunciado, ya que solo llegaron alrededor de 15 mil debido a que algunas instituciones no estaban listas.

Ensayos

Chirinos aseguró que la semana pasada se hicieron ensayos y socialización de las medidas y para que todos los funcionarios sepan cómo comportarse al momento de retornar a sus actividades.

Esta semana se mantienen cerradas la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia (SGDJ), entre otras, donde se está trabajando en protocolos de bioseguridad más estrictos.

Lea aquí: Responsabilidad y protección, claves en la reapertura de la economía hondureña

El dirigente dijo que ya hicieron denuncias ante el Ministerio Público (MP) porque algunos jefes estaban obligando a los trabajadores a que regresaran a sus puestos y sin tener las medidas de bioseguridad establecidas.