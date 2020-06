Director del Hospital Escuela: Es una desesperación la que vivimos día a día

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director del Hospital Escuela, doctor Osmín Tovar, denunció este martes que la sala Covid-19 fue habilitada intempestivamente en el centro asistencial porque ya no tenían opción ante la alta demanda de pacientes de coronavirus.

"Había que dar una respuesta a los pacientes que están llegando todos los días, y no porque tuviéramos las condiciones mínimas que habíamos exigido a las autoridades", detalló.

Tovar habló de las carencias a las que se han enfrentado recientemente. "Es una desesperación la que vivimos día a día, ayer teníamos una paciente grave en una camilla porque no teníamos cama donde ubicarla, y dos pacientes más de Covid-19 en carpas porque la sala estaba llena".

"El fin de semana tuvimos 25 pacientes, el lunes 24 para un espacio de solo es de 20 camas, no teníamos donde acostar los pacientes y no había hospital que nos diera respuesta para recibir camas, por esta situación pido apoyo a las autoridades no se olviden del Hospital Escuela", agregó.

"Solo el día sábado fallecieron 6 pacientes de la sala Covid-19", agregó.

"Pedimos apoyo a las personas que correspondan para que se habiliten todos los cupos que se habían solicitado en el Hospital San Felipe, el Tórax y Hospital María y sobre todo los centros de atención masiva de pacientes con factores de riesgo, o con necesidades de observación o suplementos de oxígeno".



De lo contrario- aseguró Tovar- el Hospital Escuela va a tener que recibir estos pacientes en condiciones que no son adecuadas. "No vamos a poder dar respuesta debido a que no contamos con insumos o personal necesario para la atención de estos casos".

Actualmente, el Hospital Escuela está funcionando a un tercio de su capacidad total porque con las medidas de control por riesgo de contagio se ha reducido la exposición innecesaria de personal.



Tovar criticó la tardanza del gobierno para suplir al hospital, "la planificación es buena, pero hay momentos para planificar y momentos para actuar, y nosotros estamos atrasados para actuar, sino tomamos acciones vamos a seguir viendo muertos".

El director del mayor centro hospitalario del país puntualizó que el Hospital Escuela ha hospitalizado en una semana 52 pacientes graves y ha registrado 12 defunciones en la sala de Covid-19.