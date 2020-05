Maestros proponen plan de rescate del año escolar ante pandemia

Los docentes reconocen que hasta el momento no se ha logrado establecer una sinergia entre las autoridades, empresarios, docentes, padres de familia y alumnos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) presentó el domingo una propuesta para evitar la pérdida del año escolar producto de la paralización generada por la presencia del Covid-19 en el país.



Los docentes reconocen que hasta el momento no se ha logrado establecer una sinergia entre las autoridades del gobierno, los empresarios que manejan los sistemas de telecomunicaciones, docentes, padres de familia y alumnos.



Debido a ello, presentaron el documento “Estrategia para asegurar la finalización del año lectivo 2020 en respuesta a la pandemia del Covid-19”.

La propuesta se desarrolla en cuatro grandes ámbitos o indicadores de trabajo.

La primera plantea la nivelación curricular y priorización de contenidos para el logro de aprendizajes con base en los documentos del Diseño Curricular Nacional Básico (DCNB).

13

de mayo se cumplen dos meses

de suspensión de clases

en el sistema educativo

debido al Covid-19.





En ese sentido, recomiendan revisar las guías de adaptación curricular preparadas para poblaciones en condición de vulnerabilidad promovidas por UNICEF, la Cooperación Alemana, la Fundación Infantil Pestalozzi, entre otras, y que sean consideradas como los documentos de referencia.



Además sugieren tomar en cuenta los procesos metodológicos, referencias didácticas, sistema de evaluación y formas de entrega del servicio del Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) y Telebásica y que sea asistido por los docentes, como hasta ahora lo han hecho.



El segundo punto consiste en identificar los documentos de referencia, los cuales ya están elaborados y en poder de la Secretaría de Educación, por lo cual solo se tiene que hacer la adaptación curricular e incluir la definición de las herramientas didácticas a utilizar para hacer su entrega a los maestros y alumnos.

La FOMH ofrece apoyar con la formulación y aplicación de un instrumento básico que permita diagnosticar en qué medida los docentes que laboran en el sistema educativo público tienen acceso y competencias tecnológicas.



Estas herramientas son los canales de televisión, radio e internet con las diferentes plataformas.

Medios

La tercera propuesta va orientada a identificar los medios de entrega de los procesos educativos porque no se puede asumir que todas las familias poseen un televisor, una computadora y un teléfono inteligente.



El cuarto punto consiste en establecer una evaluación con coherencia, mediante un proceso de adaptación curricular para la nivelación de aprendizajes, teniendo el cuidado de asegurar que no afecte la estabilidad emocional del alumnado.



Cada evaluación debe ser orientada a medir el logro de estándares y no de cuánto contenido se ha desarrollado. Sobre el retorno presencial a clases proponen que este pase por un análisis de expertos en salud, OMS, Colegio Médico y Sinager.

De obtener luz verde, plantean la contratación de docentes para dividir secciones numerosas de alumnos y cumplir el distanciamiento en el aula. Piden garantizar contratación de consejeros, orientadores, psicólogos y personal médico en centros con más de 100 alumnos.

30 minutos diarios se

podrían dar por curso

al haber más medios.





Además proponen asignación de presupuesto a cada centro para gastos de funcionamiento, dotación de material para prevenir la pandemia (gel, mascarillas, guantes) y plantean un regreso a las aulas escalonado por grupos de 10 alumnos.



“Proponemos la suspensión de feriados, trabajar los sábados y llegar a una fecha máxima del 15 de diciembre de 2020” para finalizar el año escolar, establecen los docentes en el documento.



Fidel García, presidente del Copemh, declaró a EL HERALDO que el documento se presentará este lunes de forma virtual y física a las autoridades de Educación.