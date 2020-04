Juan Carlos "El Tigre" Bonilla: "Yo nunca fui mandadero de ningún político"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Carlos "El Tigre" Bonilla negó cualquier vínculo con el narcotráfico y dijo nunca ha sido "mandadero" de ningún político. Añadió jamás haber tenido alguna reunión con Antonio "Tony" Hernández, señalado y preso en Estados Unidos por narcotráfico.

"Yo nunca fui mandadero de ningún político y no iba a permitir que me dieran órdenes", expreso el exjefe policial señalado por Estados Unidos por el delito de drogas y armas.

"Si cuando Arturo Corrales me dio órdenes de entregar unas armas, le dije: no voy a entregar armas", detalló.

Dijo además que nunca ha sido llamado por el departamento de Estado de los Estados Unidos y dijo sentirse sorprendido por las acusaciones.

Reiteró nunca haber tenido vínculos con Antonio "Tony" Hernández y con el actual presidente Juan Orlando Hernández.. "Nunque tuve ninguna relación con ellos".

"No he tenido reuniones con Tony Hernández ni he sido amigo de él. Una vez lo vi de pasada en un aeropuerto, pero nada más".

El Tigre Bonilla manifestó también sentirse ofendido por los señalamiento en su contra: "Me siento ofendido por que no he trafico drogas".

