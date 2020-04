Extienden toque de queda absoluto en Colón, Cortés y El Progreso, Yoro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Debido a los altos niveles de infección del Covid-19 en Colón, Cortés y El Progreso, Yoro, las autoridades determinaron ampliar el toque de queda absoluto hasta el próximo martes 21 de abril a las 5:00 de la tarde.

Según datos recabados por la Unidad de Datos de EL HERALDO, en Cortés hay 263 casos, en Colón 26 y en Yoro 10, convirtiéndose así en los principales focos de la mortal epidemia.

Nuevas medidas abastecimiento

Hasta el 10 de abril, en Colón era permitido abastecerse siguiendo las mismas normas que el resto de la población, sin embargo, a partir del 11 de abril las reglas cambian.

Las personas podrán salir a farmacias, supermercados, gasolineras y bancos según el último dígito de su cédula de identidad o pasaporte. Los horarios estipulados por las autoridades son de 7:00 AM a 5:00 de la tarde.

Cada día se permitirá la circulación de una terminación de la identidad. A continuación el detalle:

Domingo 12 de abril: terminación 1

Lunes 13 de abril: terminación 2

Martes 14 de abril: terminación 3

Miércoles 15 de abril: terminación 4

Jueves 16 de abril: terminación 5

Viernes 17 de abril: terminación 6

Sábado 18 de abril: terminación 7

Domingo 19 de abril: terminación 8

Lunes 20 de abril: terminación 9

Martes 21 de abril: terminación 0

Es importante aclarar que las mismas medidas de abastecimiento estarán vigentes en Cortés y El Progreso, Yoro, hasta donde en las últimas horas permanecía un cierre absoluto.

Para las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con capacidades especiales hay horarios diferenciados que siempre se rigen conforme a la terminación de la identidad.

Horarios especiales:

En supermercados y farmacias de 7:00 AM a 9:00 AM

En la banca nacional: de 9:00 AM a 10:00 AM

¿Y en el resto de Honduras?

Para los departamentos y municipios que no están mencionados antes, las medidas de abastecimiento siguen siendo las mismas que se anunciaron días atrás. El toque de queda está vigente hasta el domingo 19 de abril y circulan dos terminaciones de identidad por día.

Lunes terminaciones 1 y 2

Martes terminaciones 3 y 4

Miércoles terminaciones 5 y 6

Jueves terminaciones 7 y 8

Viernes terminacioes 9 y 0



Estas personas podrán salir en un horario de 9:00 AM a 5:00 PM.



El sábado y domingo 18 y 19 nadie tendrá permitido movilizarse en el territorio nacional, a excepción de las personas que tengan autorización de Sinager.