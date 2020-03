JOH: "No se ha presentado ningún caso de coronavirus en Honduras"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente hondureño Juan Orlando Hernández pidió a la población hondureña que no entre en pánico ante el mortal brote de coronavirus, sin embargo, sí solicitó estar alertas a pesar de que en el territorio nacional no se confirma ningún contagio por coronavirus (Covid-19).



"No se ha presentado a la fecha ningún caso de coronavirus en Honduras", afirmó el mandatario en comparencia de prensa, al mismo tiempo que advirtió: "Tenemos que estar preparados porque el nivel de transmisión y contagio es alto".



"Eventualmente (el coronavirus) puede llegar al país en los próximos días o en la próximas semanas", añadió.



Hernández, de 51 años, asimismo anunció que en los próximos días iniciará la distribución de tres millones y medio de frascos de gel antibacterial como una de las medidas para evitar el contagio.



"Ya habrá disponibilidad para distribuir por lo menos 3.5 millones de frascos de gel antibacterial en las escuelas. Incluso queremos buscar que los estudiantes puedan tener su frasco para llevar a casa", precisó.

En ese sentido, aseguró que junto a la Organización Mundial de Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de Salud se han preparado para afrontar el coronavirus si este llegase al país.



"Junto a la OPS, la OMS y la Secretaría de Salud hemos trabajado de manera ardua y se tienen suficientes insumos para controlar la epidemia. Se necesita compromiso y disciplina por parte de la gente, con las medidas de prevención", precisó.



"Se han detectado casos en 101 países, más de 100 mil casos y una tasa de mortalidad del tres por ciento. Hasta ahora no hay, pero puede llegar en las próximas semanas", agregó.

Dato

El coronavirus surgió en un mercado de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Tras su rápida propagación y dejar más de mil personas muertas, la OMS declaró emergencia internacional el 31 de enero de 2020, desde entonces suman más de 3,828 víctimas mortales y 110,047 infectados (dato actualizado el 8 de marzo del 2020).